Superbike, Bulega in Ungheria per la prima volta nel ruolo di lepre

La Superbike torna in Ungheria 35 anni dopo. Questo week-end infatti le derivate di serie saranno impegnate sul circuito del Balaton Park, che debutta in calendario come unica novità della stagione: una novità da scoprire e sulla quale ricredersi in parte, dato che il primo test effettuato da alcuni piloti (in sella a moto stradali) a fine giugno aveva sollevato qualche dubbio in termini di affidabilità dell’asfalto.

Un problema che pare però essere stato risolto con una parziale riasfaltatura, che dovrebbe permettere il normale svolgimento del week-end.

Intanto Nicolò Bulega, per la prima volta in stagione, si trova a rincorrere: il romagnolo infatti ha lasciato a Donington la vetta della classifica generale e insegue Toprak Razgatlioglu con quattro punti di ritardo. «Quattro punti non sono nulla - dice Nicolò - è quasi come essere alla pari quindi non cambierò il mio approccio. L’obiettivo è quello di stare davanti sempre: ho girato in questo tracciato con la moto stradale, ma con la Superbike sarà molto diverso. E’ una pista con alcune parti piacevoli e altre meno, ma Cremona mi ha insegnato che posso vincere anche in circuiti poco amici».

Il Balaton Park tra l’altro ospiterà la gara numero mille nella storia della Superbike che corrisponderà alla Superpole Race di domenica mattina. Come detto il leader del mondiale è ora Razgatlioglu, in sella a una Bmw che sembra aver ritrovato (almeno con lui) quella competitività perduta.

Tanti come al solito sono gli attori pronti perlomeno a provare a inserirsi nel duello tra Toprak e Nicolò, a cominciare da Alvaro Bautista e Danilo Petrucci, con il ternano in bilico tra la permanenza in Barni e l’approdo in Bmw al posto di Razgatlioglu.

Chi invece va in cerca di miglioramenti è Michael Rinaldi, al suo terzo round in sella alla Yamaha del team Motoxracing. “Ci attende un round anomalo in quanto nessuno conosce questo circuito - dice Rinaldi - quindi sarà importante la prima giornata per comprendere la pista e adattare la nostra moto al tracciato. Cercheremo di dare come sempre il massimo per portare a casa più punti possibili: questo è il mio obiettivo e quello della squadra».