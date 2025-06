Superbike, Bulega e Manzi ora sono pronti per conquistare la corona iridata

Il Pirelli Emilia-Romagna era la sesta delle dodici prove in calendario. Meritano entrambi questo ruolo e questa occasione, perché non hanno avuto carriere facili e hanno dovuto lottare dopo aver fallito, essere caduti ed essersi rialzati.

Il padre di Nicolò, Davide emiliano trasferito in Romagna per correre in pista nella 250 europea e mondiale. Il padre di Stefano, Maurizio, arrivato ad alto livello nel cross, entrambi sono stati dei baby talenti con un futuro che sembrava essere scritto con l’oro delle storie dei campioni. Tutti e due sono entrati alla corte di sua maestà Valentino Rossi, in Academy Vr46. Erano due bambini-ragazzini con dei caratteracci facili all’ira e spesso con il muso.

Entrambi sono arrivati al mondiale Moto3 dove hanno fatto benino, scontrandosi però con il fatto che erano cresciuti in fretta ed erano troppo “grossi” per le piccole moto della categoria. Entrambi sono approdati in Moto2 e hanno avuto diverse occasioni per ben figurare, ma per una ragione o per l’altra non ci sono riusciti, pur vivendo, sporadicamente, belle domeniche o buone qualifiche.

Entrambi sono arrivati al mondiale Supersport quando sembravao finiti e “bolliti”, ma non lo erano. Così due anni fa si sfidarono per il titolo rispettandosi, ma mostrando massima durezza e determinazione nella lotta. Alla fine si impose Nicolò. Poi il primo è approdato in Sbk, dove ha fatto una stagione eccezionale mentre il secondo con una R6 vecchiotta si è arreso allo spagnolo Huertas (erede di Bulega in Aruba) centrando un altro 2° posto.