Superbike, Bulega domina gara-1 a Misano e festeggia... all’osteria in stile Valentino Rossi

Nicolò Bulega domina anche gara-1 a Misano, cancellando il record di Toprak Razgatlioglu e realizzando una scenetta alla Valentino Rossi. Nic è perfetto in gara, facendo segnare il nuovo record in 1’32”552 e spegnendo subito la resistenza di Iker Lecuona, il suo compagno nel box Ducati Aruba. Podio tutto bolognese con Yari Montella del Barni, mentre 4° e 5° sono le Bimota Rimini di Bassani e Alex Lowes. Sesta l’altra Panigale V4 di Surra, team Motocorsa.

Andrea Locatelli porta la Yamaha al 7° precedendo la Bmw del rientrante Oliveira, la Panigale Barni di un Bautista in rimonta e un buon Stefano Manzi, brillante 10° con la Yamaha Grt a 4” dalla factory del Loca. A fine gara Bulegas si ferma alla Quercia dove alcuni tifosi hanno messo il tavolino di una osteria... tempo di un brindisi e poi di nuovo in sella... verso le gare di domani e la MotoGP.