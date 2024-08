Superbike, alla Racing Night di Misano la spunta Pirro su Delbianco VIDEO

Nella Racing Night di Misano, emozioni a non finire nella Superbike, con un testa a testa d’altri tempi tra Michele Pirro ed Alessandro Delbianco. Negli ultimi giri i due protagonisti hanno dato vita ad una serrata bagarre, con Delbianco che era anche riuscito a sorpassare il pluricampione italiano, salvo poi doversi arrendere solo nelle ultime curve. La vittoria, la sesta stagionale per lui, è andata quindi a Pirro (Ducati Barni Spark), che ha confermato come la Racing Night sia il “suo” palcoscenico. Il tester Ducati infatti ha sempre vinto nell’appuntamento clou del Dunlop CIV. Secondo posto per Delbianco (Yamaha DMR), bravo a provarci fino all’ultimo.

Terza posizione per Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2). In classifica generale Pirro è leader con 150 p. davanti a Delbianco con 111 e Cavalieri (Aprilia Nuova M2, 5° in gara) con 100 punti.