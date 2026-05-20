Superbike a Misano: “Stiamo lavorando al rinnovo fino al 2031”

Con la due giorni di test in svolgimento fino a domani a Misano World Circuit parte ufficialmente il conto alla rovescia per il Pirelli Emilia – Romagna Round, settima tappa del FIM Superbike World Championship in programma dal 12 al 14 giugno.

Questa mattina l’Assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, insieme al sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e al Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani, ha fatto un giro per i box per salutare team e piloti, dando a tutti appuntamento al round di giugno.

“L’Emilia-Romagna Round rappresenta un fiore all’occhiello nel calendario degli eventi sportivi regionali -il commento dell’assessora Frisoni -, un patrimonio che vogliamo preservare e per il quale stiamo lavorando al rinnovo fino al 2031. È un appuntamento che ogni anno richiama un grandissimo pubblico e che genera un indotto economico importante per il territorio, stimato in oltre 27 milioni di euro. La possibilità, per gli spettatori, di accedere al palco dà vita ad una grandissima festa e regala un’esperienza davvero immersiva in una location unica come Misano World Circuit, a pochi passi dal mare”.

I test, aperti al pubblico, vedono in pista 24 piloti, impegnati fino alle 18:00 di oggi e poi di nuovo domani, dalle 9:00 alle 18:00.

Gli appassionati possono godersi lo spettacolo dalla tribuna B, con accesso gratuito dalla MWC Square.