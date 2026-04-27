Superbike a Misano, esplode la polemica in sala stampa dopo gara-2 VIDEO

Nella domenica della Superbike al Civ di Misano esplode la polemica in sala stampa quando Michele Pirro si lamenta per la penalizzazione della Ducati Panigale di 250 giri motore e 5 chilogrammi di zavorra. Il 10 volte campione italiano lo aveva già sottolineato al termine di gara 1 del sabato e tanti uomini dei team Honda e Yamaha erano presenti. A criticare la sua posizione sono stati Alessandro Michelozzi, patron di Honda Improve per cui corre Giancarlo Giannini, e lo stesso Alessandro Delbianco.