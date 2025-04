Superbike, a Misano è iniziato il lungo countdown verso la tappa mondiale

Il countdown verso il round di Misano della Superbike è ufficialmente iniziato. Proprio nella domenica antecedente al primo (a Cremona) dei due appuntamenti italiani delle derivate infatti è stato presentato l’Emilia-Romagna Round, in programma dal 13 al 15 giugno tra i cordoli del circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Il round è stato presentato in occasione della giornata conclusiva dell’Eicma Riding Fest, l’evento gratuito organizzato a Misano dalla kermesse milanese, che per il secondo anno ha permesso a decine di migliaia di appassionati di provare le loro moto dei sogni e non solo. Il momento perfetto quindi per lanciare un evento che trasuda passione come l’appuntamento romagnolo, che promette di essere nuovamente tra i più caldi del calendario in termini di affluenza nella tre giorni della kermesse.

«Il legame tra Misano World Circuit e WorldSBK è solido - le parole del Managing Director Andrea Albani - quest’anno raggiungeremo le 65 gare ospitate in circuito. La Superbike è da sempre un evento innovativo, un format che per certi versi stanno replicando anche in Formula 1 e in MotoGp».

Sorride l’impianto, come sorride ovviamente il comune di Misano e tutta la regione, pronta per una nuova vetrina di grande valore. «Il Round del Mondiale Superbike è un appuntamento sportivo di grande prestigio e uno degli eventi di punta del cartellone che sosteniamo come regione - è il commento dell’assessore al turismo, commercio e sport Roberta Frisoni - la Motor Valley si conferma una realtà unica al mondo».

Per svelare al meglio i dettagli del week-end misanese non potevano mancare i grandi ospiti, con tanti piloti di ieri e di oggi. Alle leggende come Kevin Schwantz e Troy Bayliss si sono infatti affiancati i protagonisti della Superbike di oggi ossia Nicolò Bulega, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Stefano Manzi, Michael Rinaldi e Remy Gardner. A guidare metaforicamente la pattuglia è ovviamente uno dei padroni di casa ossia Bulega, che spera mantenere la prima posizione in classifica generale almeno fino all’appuntamento misanese. «Essere leader di classifica in sella alla Ducati è speciale per me. Sto facendo un bel campionato e a Misano punto a dare il massimo: è la gara di casa, voglio la vittoria».

