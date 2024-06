Superbike, a Misano Adriatico attesi oltre 70mila spettatori nel week-end

L’Emilia-Romagna Round riaccende i motori del WorldSbk e dopo quasi due mesi di pausa approda a Misano World Circuit per una delle tappe più attese della stagione, nel circuito che la vede protagonista da 33 anni.

Tutti i piloti attualmente al vertice delle classifiche, da Bautista in SBK a Huertas in WorldSSP, fino a Mogeda in WSSP300, hanno gli inseguitori a stretto contatto e alla ripresa delle gare la rivalità tornerà incandescente.

Da segnalare la wild card a Michele Pirro nel WorldSBK, col pilota della Riders’ Land che dopo i successi nel CIV e le apparizioni in MotoGP si misurerà con nuovi avversari insieme ai grandi campioni della SBK e agli italiani Nicolò Bulega, Andrea Locatelli, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli, Axel Bassani e Michael Rinaldi

Ci sono tutte le premesse per un weekend record, con le prevendite dei biglietti che procedono in vantaggio sullo scorso anno, quando nelle tre giornate accorsero al Simoncelli quasi 71.000 spettatori.

I biglietti sono disponibili sul portale Ticketone.it e sul sito misanocircuit.com. Con alcune tipologie di biglietti è possibile accedere anche al paddock e assistere alle premiazioni direttamente e contatto con i campioni del WorldSBK. A sostenere i piloti anche le tribune scelte da Ducati (Tribuna C) e Yamaha (Tribuna B) per riunire la passione degli spettatori.

Il termometro del successo dell’Emilia-Romagna Round è confermato anche dal sold out delle hospitality riservate agli sponsor nella nuova Pit Building di MWC, a testimonianza del rilievo che assume il WorldSBK anche per la comunicazione delle imprese.