Sky, Tv8 e NowTv: dove vedere il Gp d’Aragona di MotoGp in tv

Nel week-end che accompagna la fine di agosto e l’ingresso del mese di settembre, il motomondiale non intende abbassare il temperamento dei tantissimi tifosi e neppure la temperatura atmosferica, calandosi nel deserto dell’Aragona per il 12° appuntamento stagionale, quello di Aragon. Circuito tecnico, dove poter esprimere al meglio il potenziale del proprio motore grazie al lunghissimo rettilineo prima di curva 16 e pennellare la migliore traiettoria per impostare la 17 ed immettersi sul rettilineo con il gas spalancato.

Con la doppietta ottenuta in Austria lasciata già alle spalle, Pecco Bagnaia guarda in avanti con entusiasmo, dopo aver trovato il sorriso anche nelle Sprint Race ed aver allungato di qualche punto in classifica (+5) su un indomabile Martin. Lo spagnolo metterà in scena ancora una volta il suo brillante stile di guida tra i tornanti tecnici di Aragon, cercando quella vittoria in gara lunga che gli manca addirittura da Les Mans. In lotta per il gradino più alto del podio attenzione anche al romagnolo Enea Bastianini, in piena fiducia dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime uscite e potenzialmente ottimo alleato per il numero 1 della Ducati in chiave punti classifica.

Marco Bezzecchi raggiunge la penisola iberica con un sorriso di altri tempi, tornato a divertirsi in sella alla sua moto in Austria dopo una prima parte di stagione davvero complicata, confidando di tornare a casa con un buon bottino tra le mani. Marc Marquez ritrova un circuito “amico”, dove con Honda ha dominato dal 2013 al 2019 e confida di salire di nuovo sul podio, mentre le Ktm di Binder e Miller si inseriranno nella lotta per un posto in top ten.

Chi rimane costantemente nel proprio deserto sono ancora una volta Honda e Yamaha ancora lontane nell’abbattere “quel celebre muro di Aragon” che li separa dai successi delle altre case motociclistiche.

Programmazione SKY e NowTV

Venerdì 30 agosto

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 31 agosto

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 1° settembre

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione TV8

Sabato 31 agosto (diretta)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 1 settembre (differita)

Gara Moto3: 14:00

Gara Moto2: 15:15

Gara MotoGP: 17:00