Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere in tv il Gran Premio di Indonesia di MotoGp

Il Motomondiale si è diretto verso il Sol levante per intraprendere il proprio tour orientale che si concluderà in Malesia, penultimo appuntamento stagionale.

La prima tappa asiatica è rappresentata dall’Indonesia: domenica si correrà al Mandalika International Street Circuit, un tracciato suggestivo per i suoi scenari paesaggistici, ma allo stesso tempo tecnico e veloce che non permetterà ai piloti di guardarsi troppo intorno. Sospinto dalle correnti oceaniche, arriva a Mandalika con meno pressioni sulle spalle Jorge Martin, con ventiquattro lunghezze di distacco su Pecco Bagnaia e con la consapevolezza di poter allungare ancora di qualche punto visto il costante periodo di forma. Pecco si presenterà in pista con un carattere “monsonico” per riscattare la caduta inaspettata al Gp dell’Emilia Romagna di una settimana fa a Misano e per ricucire quel gap che tanto abissale non è, senza lasciarsi prendere dalla foga rischiando di mandare un mondiale all’aria. Nuvola Rossa potrà contare anche sul suo compagno di squadra Enea Bastianini, molto costante in questa seconda parte di stagione e secondo “rivale” di Martin dopo la sportellata all’ultimo giro a Misano Adriatico. Polemiche che hanno accompagnato la settimana di avvicinamento a Mandalika.

Marquez si inserirà nella lotta tra i tre per cercare di tornare terzo in classifica generale, piazzamento tuttora occupato dal ducatista romagnolo. In Indonesia attenzione anche alle Ktm di Binder e Miller e a quell’entusiasmante Marco Bezzecchi tornato come lo conoscevamo, dove pare che l’aria del Gp di casa lo abbia risollevato. Passi avanti anche per il team Yamaha, dove nelle ultime gare con Quartararo ha ottenuto piazzamenti in top ten, mentre ancora troppo lontane le Honda che non sembrano riuscire a fare quel salto di qualità.

Vinàles ed Espargarò faranno di tutto per ripetere l’ottima prestazione del 2023, mentre Pedro Acosta tenterà di tornare a punti, dopo un doppio appuntamento a Misano per lui poco digeribile.



Diretta SKY e Now TV

Venerdì 27 settembre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGp: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

FP2 MotoGp: 9:00-10:00

Sabato 28 settembre

FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

FP3 MotoGp: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGp: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGp: 9:00

Domenica 29 settembre

Warm-Up MotoGp: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGp: 9:00



Programmazione TV8

Sabato 28 settembre (diretta)

Qualifiche MotoGp: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGp: 9:00

Domenica 29 settembre (differita)

Gara Moto3: 9:00

Gara Moto2: 10:20

Gara MotoGp: 12:00