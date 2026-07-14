San Marino e Misano, la MotoGP firma l’accordo fino al 2031: sul territorio un indotto da 85 milioni

La MotoGP continuerà a sfrecciare sulla pista di Misano Adriatico fino al 2031. Il blindatissimo accordo, che prolunga di altri cinque anni la permanenza del Motomondiale nella Riders’ Land a partire dal 2027, è stato siglato ufficialmente a Palazzo Mercuri, sede della Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica del Titano. All’incontro ha partecipato il CEO di MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, accolto dai promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e dai rappresentanti delle istituzioni locali.

La firma consolida una partnership storica, nata nel 2007, che si rivela un motore economico straordinario per tutto il territorio. Basti pensare che l’evento genera una ricaduta economica stimata in oltre 85 milioni di euro, capace di moltiplicare per nove volte e mezzo ogni singolo euro investito. Numeri d’oro supportati anche dal pubblico, che lo scorso anno ha superato le 174 mila presenze.

Durante la cerimonia, a cui hanno preso parte i sindaci e gli assessori della Riviera di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e i vertici di Santa Monica SpA, Ezpeleta ha espresso grande entusiasmo, definendo l’appuntamento romagnolo come uno dei più importanti del calendario mondiale, profondamente legato alla cultura motoristica. Per i promotori dell’evento, questo rinnovo a lungo termine rappresenta l’opportunità perfetta per programmare il futuro turistico e industriale della Motor Valley, consolidando il Misano World Circuit ai vertici del motorsport internazionale e allungando la stagione turistica grazie a una vetrina mediatica globale.