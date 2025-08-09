Rimini, il saluto a sorpresa di Enea Bastianini ai ragazzi della Casa Vacanze della Giovanni XXIII

Un pomeriggio di emozioni e sport quello di ieri alla Casa Vacanze della Comunità Papa Giovanni XXIII, dove il pilota MotoGp riminese Enea Bastianini ha incontrato in collegamento video oltre 95 ospiti della struttura. L’evento, organizzato dall’Enea Bastianini Official Fan Club con il coordinamento di Lucia La Marra, ha visto la partecipazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e si è concluso con una lotteria benefica di memorabilia del pilota. A sorpresa, i genitori di Bastianini hanno annunciato la donazione di un casco replica, che sarà protagonista di un evento di raccolta fondi in autunno. Enea donerà il casco dopo il Gran premio d’Austria.