«Rispetto a Martin si riprende da una battuta di arresto in tempi più brevi, anche dal sabato alla domenica. È il favorito per il titolo. Politicamente non so se la Ducati abbia piacere di far vincere un campione che poi va via (Martin in Aprilia nel 2025 ndr) anche solo con il pensiero, a Borgo Panigale, non vorrebbero il numero 1 su un’altra moto. Credo che Martin non abbia alcun tipo di aggiornamento dal Mugello: un pilota che se ne andrà, in un team che farà la stessa cosa».