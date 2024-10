Razgatlioglu vede il titolo, Bulega ci prova, Rinaldi ai saluti

Ultimo ballo, o sarebbe meglio dire ultimo passo di flamenco, per il campionato mondiale Superbike a Jerez de la Frontera. La stagione delle derivate infatti è prossima a giungere al termine, con l’appuntamento andaluso pronto a incoronare il campione 2024.

Il grande favorito non può che essere Toprak Razgatlioglu, autentico dominatore della stagione, che arriva in Spagna con ben 46 punti (su 62 disponibili) di vantaggio su Nicolò Bulega, fenomenale nel tenere in vita il campionato fino all’ultimo round nonostante il suo status di debuttante in categoria.

A Razgatlioglu basterà concludere sul podio la prima manche per dare il via alla festa, ma Bulega è pronto a dare nuovamente battaglia. «E’ incredibile essere in questa situazione - le parole del romagnolo - mi sento bene e la pista mi piace, quindi non resta che dare il massimo e divertirsi. Non sarà facile ma devo lottare per la vittoria, anche per ottenere una motivazione extra in vista del prossimo anno».

Bulega fatica a credere di essere ancora in lotta per titolo, ma nel corso della stagione ha mostrato talento e intelligenza. «E’ una sorpresa, non pensavo certo a questo quando ho firmato il contratto con Ducati, ma sono orgoglioso di me stesso. In classifica sono in mezzo a un campione del mondo come Toprak e a un due volte campione come Bautista, il che è fantastico».

Sia Razgatlioglu che Bulega sono ovviamente tra i favoriti per la vittoria delle tre manche in programma tra domani e domenica, ma allo stesso tempo occorre tenere d’occhio in primis Alvaro Bautista, che l’anno scorso si laureò campione proprio a Jerez con una splendida tripletta, dopo aver chiuso i conti per il titolo già in garauno.

Pronti a brillare sono anche Danilo Petrucci e Andrea Iannone, con il secondo fresco di rinnovo per il 2025 con il team Go Eleven, con il quale andare a caccia di podi e vittorie. Il round di Jerez sarà invece il commiato con la Superbike di Michael Ruben Rinaldi, destinato a scendere in Supersport con Yamaha. «Abbiamo una ultima gara insieme io e il team - le parole di Michael - e l’obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione. Arrivo da un fine settimana abbastanza positivo, dove in garadue ho conquistato una nona piazza non male, ma vedremo».

Oggi andranno in scena i primi due turni di prove libere, mentre da domani sarà tempo di fare sul serio, con garauno prevista alle ore 14.