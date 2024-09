“Ragazzi, credete ai vostri sogni”. Ferrari in Formula Uno e MotoGp all’Aprilia: la storia dell’ingegnere cesenate Michele Fantini VIDEO

Dopo una lunga militanza alla Ferrari, il cesenate Michele Fantini dal 2019 è ingegnere motorista al team Aprilia e racconta la sua carriera tra Formula Uno e MotoGp. Fantini è a Misano nel team di Aleix Espargaro e Maverick Viñales e vanta ormai una trentennale esperienza nel motorsport. Un ragazzo del 2024 che sogna di lavorare in MotoGp o in Formula Uno è ancora autorizzato a sognare? “Sicuramente sì. Un giovane deve sognare: ci saranno dei sacrifici da fare, ma non deve mollare mai e ci riuscirà. Io il mio sogno da bambino sono riuscito a realizzarlo”.