Pritelli sbanca Aragon e resta in corsa per l’Europeo Moto4

Con un super giro finale Lorenzo Pritelli espugna Aragon e resta in corsa per il titolo europeo Moto4. Nella sesta delle sette tappe in calendario il cattolichini del team Echovit Pasini inizia l’ultimo giro al sesto posto e lo conclude vincendo riducendo così a 22 punti il ritardo da Alvaro Lucas (Aspar CfMoto) che chiude 5° dietro Victor Cubeles (Team Impala). Sul podio anche il colombiano Mateo Marulada (Ac Racing) ed Edoardo Savino (Leopard Junior diretto da Massimo Roccoli). Sette i piloti che arrivano sul traguardo racchiusi in 0”5, fra questi anche altri due piloti Echovit Pasini, il cesenate Leonardo Casadei, giovanissimo e molto veloce e Cristian Borrelli, che non riescono per poco a sopravanzare Lucas.

La sfida fra il capoclassifica spagnolo e Pritelli andrà in scena poco dopo metà ottobre a Misano. Per il milanese Leonardo Martinazzi un 27° posto dopo essere arrivato 4° nella gara fi ripescaggio.

«Sono davvero molto felice - commenta Pritelli - non avevo mai girato a Aragon, mi è piaciuta subito molto per i suoi curvoni veloci. Chiedo scusa al team per la caduta di venerdì, ma mi sono rifatto con la pole position. In gara ho provato la fuga, ma non è stato possibile e sono riuscito a fare un ottimo ultimo giro».

Nel mondiale Junior Gp Moto3 vittoria in garauno per Leonardo Zanni (Ktm Momoven) poi Pugliese (Aspar Ktm CfMoto) e l’Indonesiano Ramadhipa (Honda Idemitsu) col capoclassifica Carlos Cano 8°. In garadue vince Pugliese sul maltese Borg (Honda Monlau) e Bujiosa (Ktm AC) con Cano 4° (Ktm Aspar).

Nella Stock 600 successo per Jacopo Cretaro su Fellon e Borgelt, con il bellariese Filippo Orlandi 17°. In Moto2 vittoria in garadue e titolo del polacco Miran Pawelec (Kalex Agr) che era caduto in garauno vinta da Alessandro Morosi (Kalex Eagle-1). Doppio podio per Unai Orradre.