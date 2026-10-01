Pritelli sbanca Aragon e resta in corsa per l’Europeo Moto4

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Il vittorioso arrivo in volata di Lorenzo Pritelli sul circuito di Aragon
Il vittorioso arrivo in volata di Lorenzo Pritelli sul circuito di Aragon

Con un super giro finale Lorenzo Pritelli espugna Aragon e resta in corsa per il titolo europeo Moto4. Nella sesta delle sette tappe in calendario il cattolichini del team Echovit Pasini inizia l’ultimo giro al sesto posto e lo conclude vincendo riducendo così a 22 punti il ritardo da Alvaro Lucas (Aspar CfMoto) che chiude 5° dietro Victor Cubeles (Team Impala). Sul podio anche il colombiano Mateo Marulada (Ac Racing) ed Edoardo Savino (Leopard Junior diretto da Massimo Roccoli). Sette i piloti che arrivano sul traguardo racchiusi in 0”5, fra questi anche altri due piloti Echovit Pasini, il cesenate Leonardo Casadei, giovanissimo e molto veloce e Cristian Borrelli, che non riescono per poco a sopravanzare Lucas.

La sfida fra il capoclassifica spagnolo e Pritelli andrà in scena poco dopo metà ottobre a Misano. Per il milanese Leonardo Martinazzi un 27° posto dopo essere arrivato 4° nella gara fi ripescaggio.

«Sono davvero molto felice - commenta Pritelli - non avevo mai girato a Aragon, mi è piaciuta subito molto per i suoi curvoni veloci. Chiedo scusa al team per la caduta di venerdì, ma mi sono rifatto con la pole position. In gara ho provato la fuga, ma non è stato possibile e sono riuscito a fare un ottimo ultimo giro».

Nel mondiale Junior Gp Moto3 vittoria in garauno per Leonardo Zanni (Ktm Momoven) poi Pugliese (Aspar Ktm CfMoto) e l’Indonesiano Ramadhipa (Honda Idemitsu) col capoclassifica Carlos Cano 8°. In garadue vince Pugliese sul maltese Borg (Honda Monlau) e Bujiosa (Ktm AC) con Cano 4° (Ktm Aspar).

Nella Stock 600 successo per Jacopo Cretaro su Fellon e Borgelt, con il bellariese Filippo Orlandi 17°. In Moto2 vittoria in garadue e titolo del polacco Miran Pawelec (Kalex Agr) che era caduto in garauno vinta da Alessandro Morosi (Kalex Eagle-1). Doppio podio per Unai Orradre.

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