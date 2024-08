Pirro comanda poi Delbianco, oggi la Racing Night

Michele Pirro chiude davanti le libere della Superbike tricolore in 1’36”050 in sella alla sua Ducati Barni. Questa sera dovrebbe essere lui l’uomo da battere nell’attesissima Racing Night del “Marco Simoncelli”. Gli avversari non sono distanti: il riminese Alessandro Delbianco (Yamaha Dmr) è 2° in 1’36”255 seguito dal ferrarese Samuele Cavalieri (Aprilia) e dalla wild card Dominique Aegerter con un’altra Yamaha. L’ultimo a girare sotto 1’37 è il riccionese Lorenzo Gabellini, 5° in 1’36”905 con una Bmw. Il bellariese Luca Vitali (Honda Improve) è 7°, mentre il sammarinese Luca Bernardi cade a inizio turno e non riesce a ripetere il secondo miglior crono delle prime libere.

Michael Ruben Rinaldi ha girato solo giovedì con la Ducati Broncos dell’infortunato Mercandelli, ha centrato il miglior crono in 1’35”617 poi ha preferito non correre rischi, visto che il mondiale Superbike si corre domenica prossima.

Nel secondo turno di libere della Supersport Next Generation giro veloce di Luca Ottaviani (MvAgusta Extreme) in 1’38”836, davanti a Lorenzo Dalla Porta (Yamaha AltoGo), Leonardo Taccini (Cecchini di Riccione), Andrea Mantovani e Davide Stirpe (Garage 51 di Misano. Il migliore dei romagnoli è il misanese Biagio Miceli 19°, con Nicolas Fruscione 24°, Raffaele Fusco (MvAgusta) 30° Michael Canducci (Kawasaki) 37°, Matteo Morri 39°.

Sbk e Ssp Ng hanno fatto il primo turno delle qualifiche ieri in tarda serata. Marcos Rusa continua a essere davanti in Moto3 in 1’41”851 con una Phantom GpProject: gli avversari sono staccati di 1”5, con Elia Bartolini 4° con la Tm Lucky Racing, alle spalle di Eirk Michelon e di Cristian Lolli, entrambi su BeOn, quella del secondo del Cecchini di Riccione che piazza il misanese Valentino Casalboni al 5° posto.

Giro veloce del romagnolo Lorenzo Pritelli (Bucci Moto) in PreMoto3 con un 1’48”366 che gli permette di sopravanzare il compagno di squadra Cristian Borrelli e l’alfiere del Leopard Roc’N’DeA Edoardo Savino. In Supersport 300 miglior giro di Emanuele Cazzaniga (Yamaha) in 1’51”449, davanti a Giacomo Zannoni, al ravennate Nicola Plazzi (Team Mgim Faenza), e Alfonso Coppola. m.m.