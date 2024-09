Per Matteo Ferrari una chance a Misano in Moto2: “Me la voglio godere”

La Moto2 torna in Romagna con una classifica al vertice decisamente più compatta, i piloti italiani in grande ripresa e la wild card per il riminese Matteo Ferrari del Gresini Racing

Il giapponese Ogura ha approfittato dell’incidente domestico in cui si è lesionato una spalla il compagno di squadra Sergio Garcia, ex capoclassifica, per prendere il comando.

I due alfieri del team Mt hanno rispettivamente 175 e 166 punti e sono riusciti a scavare un piccolo solco nei confronti degli inseguitori. Joe Roberts, terzo con la Kalex American e Alonso Lopz, con la terza Boscoscuro del team Beta SpeedUp, sono appaiati a 133, con l’inglese Jake Dixon della Kalex CfMoto Aspar a 130 e Fermin Aldeguer con la quarta Boscoscuro Beta Speed Up a 122.

Ci sono altri piloti vicini, come Manuel Gonzalez del Kalex Gresini Racing a 115, o Aron Canet (Fantic Kalex) a 111, ma il primo non ha ancora mai vinto e il secondo è molto discontinuo. Sono finalmente ripartiti, dopo 2024 quasi sempre al rallentatore, Celestino Vietti (Kalex Ajo) e Tony Arbolino (Kalex Vds) 9° e 10° rispettivamente con 102 e 97 lunghezze. Possono giocarsi il podio nella gara di casa. Decisamente sottotono Dennis Foggia (Italtrans Kalex) che è 23° con 14 punti e non è stato riconfermato nel suo attuale team.

A rappresentare la Romagna ci sarà l’elettrico Matteo Ferrari, dopo la wild card di Jerez dove ha chiuso in un buon 15° posto. «Sono molto contento - racconta Bigin - è una bellissima opportunità. Dovevo fare qualche wild card dopo Jerez. Appena arrivata l’occasione di Misano-2 l’ho colta al volo, perché è un po’ più facile farla qui avendo già corso diverse volte. Certo la categoria è molto difficile, tutti hanno fatto i test qui e anche la gara. Ci sarà da lottare. Ci saranno delle condizione un po’ diverse rispetto a Misano-1, un po’ più fresco, anche il meteo viene dato in miglioramento e sarà più bello. Cerchiamo di giocarcela al massimo. L’obiettivo è cercare di replicare o migliorare il risultato ottenuto a Jerez e ce la metteremo tutta. Ma soprattutto me la voglio godere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA