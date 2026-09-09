Ora è ufficiale: nel 2027 Nicolò Bulega correrà in MotoGp con la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha ufficiliazzato l’arrivo di Nicolò Bulega a partire dalla stagione 2027. Il pilota italiano, attualmente impegnato nel WorldSBK, debutterà in MotoGP con la squadra di Tavullia disponendo di una Ducati Desmosedici GP e affiancherà Fermín Aldeguer completando così la line-up per la prossima stagione. Per Bulega si tratterà dell’esordio nella classe regina da pilota titolare; tuttavia ha già sperimentato le sensazioni della MotoGP svolgendo il ruolo di test rider Ducati MotoGP e disputando le ultime due gare della scorsa stagione come sostituto nel team Ducati ufficiale. Inoltre, è proprio nel paddock della massima categoria che Nicolò ha mosso i primi passi in ambito mondiale, debuttando in Moto3 nel 2015 come wild card proprio con il VR46 Racing Team dopo aver vinto il Campionato FIM CEV Moto3 Junior lo stesso anno. Con la squadra di Tavullia ha disputato le successive tre stagioni nella classe cadetta e il suo primo anno in Moto2 nel 2019. Bulega ha intrapreso l’avventura nel paddock delle derivate di serie, debuttando in Supersport nel 2022 con Ducati e vincendo il titolo l’anno successivo con dieci pole position e sedici vittorie. Il mondiale 2023 gli è valso la promozione in WorldSBK dal 2024 con la formazione ufficiale. Si è distinto sin da subito concludendo la sua prima stagione da vicecampione del mondo, confermandosi l’anno successivo. Attualmente è in testa al campionato dopo un dominio incontrastato con 26 vittorie su 27 gare disputate.

“Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile”