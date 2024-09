Nel sabato di Aragon, Bulega si prende la Superpole ma poi resta ai box

Nel giorno del primo successo in carriera nella Superbike di Andrea Iannone, gioie e dolori per Niccolò Bulega. Il romagnolo, infatti, si prende la Superpole ma poi è costretto a non correre gara1 per un problema alla sua Panigale V4R durante il warm-up. E così Toprak Razgatlioglu, che chiude secondo, torna a muovere la classifica dopo lo stop di venti giorni che gli ha fatto saltare Magny-Cours e Cremona e allunga in classifica (385 a 352 punti) sullo stesso Bulega.

La giornata era cominciata nel migliore dei modi per il romagnolo, che è il più veloce di tutti in 1’47”840, nuovo record della pista. La seconda pole consecutiva vale la prima fila con Iannone e Bautista, mentre Petrucci, Razgatlioglu e Alex Lowes si accomodano in seconda fila. Al momento della gara, però, la Panigale di Bulega accusa dei problemi e non c’è niente da fare: il romagnolo deve tornarsene sconsolato ai box e rimanerci definitivamente. Iannone va subito al comando ma la gara viene interrotta per una caduta di Sam Lowes. Quando si riparte il pilota abruzzese torna al comando dopo nove giri e non lo lascia più chiudendo davanti a Razgatlioglu e Gerloff. Tredicesimo Michael Ruben Rinaldi.