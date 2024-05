MotpGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp del Mugello in tv

I 22 campioni della classe regina ritrovano la retta via d’uscita dalla selva oscura, mirando davanti a loro la valle del Mugello. Verdi i colli circostanti, bianche le nuvole in lontananza, rosso il semaforo pronto a spegnersi dando il via al fine settimana italiano. Il Motomondiale ritrova una delle piste più belle e tecniche della stagione, divertendo piloti e tifosi.

Tanti gli italiani che sosterranno Pecco Bagnaia nello sfatare il tabù del sabato, dopo la doppietta sfiorata in Catalogna, ed il suo compagno di squadra Enea Bastianini, sotto pressione per i rumors di mercato. L’appuntamento di casa stimolerà i due piloti del VR46 a dare il massimo, tenendo alto l’onore di quel numero che ha colorato di giallo i colli per due decenni. Attenzione anche ad uno stimolatissimo Marc Marquez, tornato “ragazzo” con quella serenità che lo contraddistingue in sella alla ducati Gresini, dando spettacolo in pista e fuori, ai tantissimi appassionati. Martinator proseguirà a martellare per raccogliere nelle due gare più punti possibili (ora a +39 su Pecco) , mentre Pedro Acosta cercherà di ritrovare il sorriso dopo una complicata domenica in Catalogna, inserendo un po’ di “spagnolità” in mezzo ad una festa tutta italiana. Gara di casa anche per le Aprilia, dove al Mugello cercheranno continuità in termini di risultati positivi. Chi si augura di uscire il prima possibile dalla propria selva oscura, sono ancora una volta Honda e Yamaha, troppo lontane da quel Paradiso vissuto dalle Ducati. Tra i colli danteschi torna anche lo spettacolo della MotoE.

Programmazione SKY e NowTV

Venerdì 31 maggio

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 1 giugno

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 2 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione TV8

Sabato 1 giugno (diretta)

Domenica 2 giugno (diretta)

