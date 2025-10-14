MotpGp, Savadori al fianco di Bezzecchi: coppia romagnola per Aprilia a Phillip Island

Dopo una settimana di pausa dal GP dell’Indonesia, Aprilia si prepara ad affrontare le ultime due tappe del tour extra-europeo in Australia e Malesia. Questo weekend la MotoGP fa tappa sullo spettacolare circuito di Phillip Island, sede del diciannovesimo appuntamento stagionale, con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori.

Marco Bezzecchi arriva a Phillip Island reduce da un fine settimana tra alti e bassi a Mandalika, in cui ha conquistato la pole position con il record del tracciato e la vittoria nella sprint, seguite da una caduta nella gara lunga. Il pilota italiano è determinato a confermare la propria velocità e a tradurre il suo potenziale in un risultato di rilievo anche in Australia. “Sono felice di tornare in Australia - ha detto Bez - la voglia di continuare a fare bene è tanta. Darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika”.

A completare la line-up sarà Lorenzo Savadori, che torna come sostituto di Jorge Martín, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio alla clavicola destra riportato a Motegi. Il pilota italiano sfrutterà il weekend anche per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP25. “Innanzitutto - ha dichiarato Savadori - vorrei augurare un pronto recupero a Jorge, spero che possa tornare in pista il prima possibile. Phillip Island è un circuito bellissimo e non vedo l’ora di scendere in pista. Continueremo a lavorare sullo sviluppo della RS-GP25 e darò il massimo come sempre”.

Il circuito di Phillip Island, lungo 4.450 metri, è noto per il suo scenario spettacolare: la pista si snoda su una scogliera dell’isola situata nello Stato di Victoria, circondata da natura incontaminata, con 5 curve a destra e 7 a sinistra. È uno dei tracciati meno impegnativi per i freni, ma il meteo imprevedibile rappresenta una grande sfida per piloti e i team.