MotpGp, il capotecnico Matteo Flamigni: “Bezzecchi non deve avere paura di nessuno” VIDEO

Al fianco di Marco Bezzecchi ci sono il capotecnico modiglianese Matteo Flamigni ed un gruppo di romagnoli, Luca Casali, meccanico di Bertinoro, Filippo Berti, addetto alle gomme di Forlì, e ora Andrea Migno, coach da Saludecio. «Come dico sempre anche a Marco sarà molto più difficile – spiega Flamigni - lo scorso anno è stato magico e nel 2024 dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto fino a qui. Non dobbiamo avere paura di nessuno e rispetto per tutti, li affronteremo e cercheremo di fare il meglio. Marco in questi due anni ha avuto una crescita davvero esponenziale: è diventato più riflessivo, lucido e riesce a leggere le fasi salienti della gara con più: gli chiedo di continuare su questa strada».