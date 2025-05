MotoGp: Zarco profeta in patria, Aldeguer regala un altro podio al Gresini, Savadori nono

Johann Zarco fa suonare forte la Marsigliese, dimostrandosi mago della pioggia. Honda torna a vincere dopo due anni (l’ultimo Alex Rins ad Austin sempre nel team satellite di Lucio Cecchinello) e rompe il dominio Ducati. Primo francese dal 1954 a vincere il gp di casa: dopo 71 anni grande festa davanti ai 300mila spettatori di Le Mans. Marc Marquez gestisce al meglio una situazione difficilissima chiudendo 2° e scavando un abisso con gli inseguitori: Alex Marquez cade due volte in due giri e si arrende a tre giri dal termine, Pecco Bagnaia cade al primo giro e chiude 16°. Terzo Fermin Aldeguer al primo podio vero dopo quello della Sprint di sabato: festa nel BK8 Gresini! Al via è il caos: arriva la pioggia e tutti mettono gomme Rain. Prima del via la pista si asciuga e tanti mettono le gomme da asciutto, tornano in griglia e, da nuovo regolamento, devono fare due long lap penalty. Fra chi rientra i fratelli Marquez, i 4 piloti KTM e l’autore della pole Fabio Quartararo. Non rientrano in una decina, fra questi Pecco che, dopo il via, viene toccato all’ingresso di una esse da Enea Bastianini, i due cadono e cade anche Mir. Al quarto giro torna la pioggia, mentre Quartararo ha fatto i due long lap penalty e torna come una furia sul primo che è Marc, ma cade e, nella stessa curva vola a terra Brad Binder’, segno che è bagnato. Tanti devono rientrare per mettere le gomme da pioggia. Fra gli ultimi Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Savadori, in quel momento entrambi sul podio. Al decimo giro piove e basta, con tutti i piloti con le Rain. Per Bastianini altro doppio long lap penalty per eccesso di velocità nella corsia box, alla fine sarà 13°. Bez cade e torna in sella per essere 14° davanti a un altro che cade, Morbidelli. Per Pecco la beffa: 16 piloti al traguardo e lui 16°! Grande giorno per Savadori: 9° 2° miglior italiano dietro a Diggia con cui lotta per tutta la gara e 2° miglior Aprilia dietro a Raul Fernandez 7°. Bene la KTM al 4° ed al 5° con Acosta e Vinales, oltre al 6° di Nakagami altro pilota LCR al posto dell’ infortunato Chantra.