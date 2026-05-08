MotoGp, Zarco è il più veloce del venerdì a Le Mans, Bastianini e Marc Marquez fuori dalla Q2

Johann Zarco sente l’aria di casa e a Le Mans centra un 1’29”907 ottimo. Questa volta non è la pioggia ad aiutare il francese, ma sono il suo talento e la sua interpretazione del tracciato. Fra i due litiganti, Ducati e Aprilia, spunta la Honda del LCR. Lo seguono tre Ducati, di: Fabio Di Giannantonio (ormai una certezza), Pecco Bagnaia (rinato oggi anche se all’ultimo cade) e Alex Marquez per il Bk8 Gresini. Stupisce che Marc Marquez resti fuori con il 13° tempo, ma il suo ultimo assalto deve fermarsi per le bandiere gialle causate dalla scivolata di Pecco.

Joan Mir è quinto e con la sua Honda precede le due Aprilia di Jorge Martin, caduto a inizio turno, e Marco Bezzecchi, che agguanta la Q2 proprio nel finale. Settimo il sorprendente Alex Rins con la Yamaha che non ti aspetti, che precede l’Aprilia di Ai Ogura, Pedro Acosta, che scivola a metà ore qualifiche, ed il nostro Enea Bastianini, portato in Q1 negli ultimi secondi del turno, ad opera di Ai Ogura. Bastianini dovrà cercare la Q2 sfidando Marc Marquez e Brad Binder, 12°, oltre all’Aprilia di Raul Fernandez. Sabato alle 10.50 via alle Q1, con la gara Sprint dalle 15, anche se il timore di un brutto temporale potrebbe anticipare il semaforo rosso.