MotoGp, week-end di sole a Misano e si rivede il pubblico - Gallery

Sole e una discreta cornice di pubblico nel sabato di Misano per le prove e per la gara sprint della MotoGp. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, oggi e domani è previsto tempo stabile e soleggiato.

Trenini

Dalle 8:00 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Gli orari di domenica

Ore 8.40-8.50 MotoGp Warm up. Ore 10 Gara Moto3 (20 giri). Ore 11.15 Gara Moto2 (22 giri). Ore 13 gara MotoGp (27 giri).