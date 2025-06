MotoGp, vince sempre il solito Marc Marquez ma poi c’è un super Bezzecchi

Marc Marquez continua a fare splendere la sua stella, con un Marco Bezzecchi che fa scoprire a tutti la luce della sua! Il capoclassifica continua ad essere vincente con la Ducati, ma il Bel gli “morde” le caviglie per tutta la gara, spingendo anche lo spagnolo ad avere un avvertimento per essere andato fuoripista. Grande Marc, ma bellissimo e stupendo Bez che porta Aprilia a lottare dove sogna. Spettacolare lo scorpione di Viserba davvero eccezionale ad Assen. Questa Aprilia “riminese” può fare a meno di Jorge Martin: Marco è il nuovo capitano di Noale. Terzo posto per un Pecco Bagnaia che guida il GP, poi ha un calo e scivola al 5°, per poi recuperare e strappare il podio a un aggressivo Pedro Acosta. Lo spagnolo di Ktm è protagonista di un duro duello con Alex Marquez: prima supera il pilota Bk8 Gresini dandogli una spallatina, poi quando Alex lo ripassa tiene duro, i due si toccano e la gamba di Pedro tocca il freno anteriore della Ducati celeste-argento, che lancia il suo cavaliere a terra. Risultato: frattura scomposta della mano destra al secondo dei fratelli Marquez. Buon 5° Vinales davanti a Di Giannantonio e Morbidelli, con i due piloti Pertamina VR46 che perdono terreno lottando fra loro. Bel 9° di Enea Bastianini che guida un gruppetto composto da Binder’, con cui vince un derby acceso, la Honda di Zarco e le Yamaha di Quartararo, che lo attacca nel finale senza successo, e Miller. Caduto nelle prime battute Lorenzo Savadori e a terra anche Fermin Aldeguer, che porta a cadere anche Mir per evitarlo. In Olanda ballano record: 68 vittorie MotoGP per Marc Marquez al pari con Giacomo Agostini: 2° più vincenti dietro a Valentino Rossi; 100° gp ad Assen e 70anni di Yamaha nel motomondiale