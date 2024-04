MotoGp, Viñales concede il bis ad Austin, ottimo terzo posto per Bastianini

Splendida doppietta di Maverick Viñales ad Austin, che dopo la Sprint trionfa anche la domenica ad Austin con la sua Aprilia. Secondo posto per Pedro Acosta, terzo Enea Bastianini che lancia un ottimo segnale alla Ducati. Quarto posto per Jorge Martin davanti a Pecco Bagnaia, caduta e ritiro per Marc Marquez mentre era in testa alla gara. Ottavo posto per Marco Bezzecchi. “Sono felice - ha detto Bastianini a fine gara - ho sofferto molto in questo weekend. Ho perso qualche posizione dopo la partenza. Verso metà gara sono riuscito ad alzare il ritmo. Sono contento di questo podio”.