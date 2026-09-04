MotoGp, verso il Gran Premio di Misano 2026: il trofeo è firmato Pininfarina

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, uno degli eventi di sistema e delle espressioni più importanti della Motor Valley, si lega ad un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Ad aver progettato e realizzato il nuovo trofeo destinato ai protagonisti della gara della MotoGP è, infatti, Pininfarina, icona dello stile che da oltre novant’anni è sinonimo di design, eleganza e innovazione.

“Il nuovo trofeo trova espressione nell’incontro tra motorsport e design, territorio e manifattura, tecnologia e artigianalità – le parole di Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit -. Volevamo un oggetto che potesse raccontare l’evento trasformandone gli elementi più iconici in una forma contemporanea e preziosa. La scelta di Pininfarina rafforza il legame tra il Gran Premio e la Motor Valley emiliano-romagnola, un patrimonio unico al mondo per cultura motoristica, competenze, passione e capacità di innovazione”.