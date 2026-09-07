MotoGp, verso il Gran Premio di Misano 2026: gli eventi di avvicinamento partono martedì con “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”

Sono stati presentati gli eventi collaterali di avvicinamento al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini in programma nel fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Da domani, con il pre-event ufficiale “Chronotitano Hill Climb – The Trailer” in programma nella Repubblica di San Marino, fino al grande week-end di gare a Misano Adriatico, la Riders’ Land si prepara a vivere giorni all’insegna della passione per il motociclismo, dello spettacolo e della partecipazione. L’evento, come ormai tradizione, non si limiterà alla pista ma coinvolgerà l’intero territorio, con un calendario di iniziative, eventi, incontri e appuntamenti che coinvolgeranno la Repubblica di San Marino e le località della Riviera di Rimini, nell’ambito del progetto The Riders’ Land Experience.

A dare il via ufficiale sarà dunque San Marino, con “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”, in programma martedì 8 (ore 17.30 ritrovo atleti e ore 18 appuntamento con il pubblico). L’iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato allo Sport in accordo con la Regione Emilia-Romagna e il Misano World Circuit, con la collaborazione di MotoGpe Sky Sport MotoGp, vedrà protagonisti alcuni dei nomi più rappresentativi del mondo delle due ruote. Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, autentici simboli della Riders’ Land, insieme a Davide Cassani, Mauro Sanchini e Letizia Paternoster saranno chiamati a registrare un video clip promozionale per l’evento di ciclismo che andrà in scena il prossimo anno. Simuleranno, infatti, una cronoscalata individuale che li porterà fino in Piazza della Libertà. Il pre-event fungerà, dunque, da anteprima della Chronotitano Hill Climb, la spettacolare cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP, il cui progetto prenderà forma dal 2027.

La giornata di martedì sarà anche un’occasione di incontro con il pubblico. Il percorso nel cuore del centro storico del Titano, da Piazza delle Nazioni Unite fino a Piazza della Libertà, si concluderà con il meet&greet con i tifosi, dando la possibilità agli appassionati di incontrare da vicino i protagonisti. Un’iniziativa che unisce motociclismo, ciclismo e territorio e che trova nel 2026 un anno particolarmente significativo, con la Repubblica di San Marino Comunità Europea dello Sport.

A San Marino, mercoledì 9 settembre alle 20:30, andrà in scena un altro evento da non perdere. Lo storico Teatro Titano aprirà le proprie porte per la serata evento “Oltre il Limite: San Marino ricorda Alex Zanardi”. Un momento speciale, nato da un’idea dell’“avvocato volante” Diego Pensalfini, per rendere omaggio a un campione capace di riscrivere il concetto stesso di sfida, dentro e fuori dalle piste. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, promotore convinto dell’iniziativa. La narrazione entrerà nel vivo con la testimonianza toccante di Niccolò Zanardi, pronto a tracciare un ritratto intimo del padre, e con i ricordi di Filippo, amico d’infanzia e compagno di viaggio dagli esordi sui kart fino all’epopea americana in CART, del tre volte campione del mondo Loris Capirossi e di Carlo Costa, storico speaker dell’Autodromo di Imola. Il racconto incrocerà il giornalismo d’autore e i protagonisti del paddock con le voci autorevoli di Guido Meda, Marino Bartoletti e Pino Allievi, affiancati da figure chiave della medicina e del Motomondiale: il Dottor Claudio Costa, il Team Principal Lucio Cecchinello e il pilota MotoGP Johann Zarco. Ad arricchire la platea, una rosa di campioni del passato quali Virginio Ferrari, Luca Cadalora, Vinicio Salmi e Franco Uncini. A coronamento della serata, lo schermo del Teatro Titano proporrà un’opera rimodellata per l’occasione: la nuova versione del docu-film “Voglio correre”, un lavoro inedito di riadattamento e montaggio firmato personalmente dal Dott. Claudio Costa, pensato per porre al centro della narrazione l’intensa parabola sportiva e umana di Alex Zanardi.

Da San Marino il testimone passerà quindi alla Riviera di Rimini e al Misano World Circuit, dove la settimana entrerà nel vivo con il programma del Gran Premio e con un calendario di appuntamenti che accompagnerà l’avvicinamento alle gare. La pista sarà il cuore dello spettacolo, ma la passione per la MotoGP coinvolgerà piazze, strade e luoghi iconici del territorio, consolidando ancora una volta il legame tra il grande motociclismo e una terra che ha fatto delle due ruote uno dei propri tratti distintivi.