MotoGp, un grande Bezzecchi si arrende solo a Marc Marquez

Il re del Sachsenring batte un grande Marco Bezzecchi all’ultimo giro nella Sprint. Nuovo successo per Marc Marquez in Germania: lo spagnolo va largo alla prima curva e si trova a lottare per il 4° con Fabio Di Giannantonio. Nei 14 giri della garetta inizia la rimonta, mentre un grande Bez prende il comando con la sua Aprilia e allunga su un buon Fabio Quartararo. Marc al decimo passaggio salta il francese, rischiando quando perde il posteriore dopo il sorpasso, e inizia la caccia al riminese, che aveva 1”3 di vantaggio. All’inizio dell’ultimo giro arriva il sorpasso della vittoria, l’Aprilia 72 prova a incrociare e lo fa bene, ma Marc è un missile rosso. “Sono molto contento di aver condotto la gara per moltissimi giri, anche se è sempre brutto perdere una posizione nel finale. È stata comunque una giornata molto positiva e abbiamo centrato un bel risultato”, esulta lo scorpione di Viserba. Terzo posto per Quartararo con il bel risultato della Yamaha di Massimo Bartolini completato dal 5° di Miller.

Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, che prova ad attaccare Quartararo nel finale, con Binder 6° davanti a Johann Zarco (Honda), che dopo aver sofferto nei primi giri per la scelta della media all’anteriore, batte Alex Marquez, con la Ducati Bk8Gresini. Sfida per l’ultimo punto fra Pedro Acosta, protagonista di un fuori pista mentre era 4° e Fermin Aldeguer. Nulla da fare per Pecco Bagnaia, 12° dietro a Oliveira. Per Savadori un 18°, con Maverick Vinales che non è partito per una spalla fratturata in Q2, e Franco Morbidelli protagonista di un brutto volo mentre era 2° dietro a Bez al secondo passaggio.