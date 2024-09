MotoGp, un grande Bezzecchi in prima fila in Indonesia dietro Martin

Eccezionale Marco Bezzecchi 2° in griglia dietro uno spaziale Jorge Martin. Lo spagnolo Prima Pramac Prima fa un 1’29”299, con Marc Marquez che vola a terra cercando di tenergli la scia, poi un 1’29”088 con cui si prende la centesima pole position per Ducati. Bravo Bez che scivola nel finale, risale e strappa il 2°. “Ho fatto una caduta un po’ da pollo, mentre rallentavo per rilanciarmi dopo la bandiera gialla. In gara sarà dura e cercheremo di sgomitare come gli altri”.

Ottimo Pedro Acosta che completa la prima fila con GasGas -Ktm. Martin individua Enea Bastianini come primo avversario, il riminese scatta 5° dopo essere caduto alla curva 16 al primo assalto. Davanti a lui Bagnaia, che ha faticato fin dall’inizio. Chiude la seconda fila un Fabio Quartararo restato ancora senza benzina nel finale, come a Misano. Terza fila aperta da un grande Zarco, primo in Q1 con la Honda, affianco da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Quarta per Vinales e Raul Fernandez, 2° in Q1, con Marc Marquez senza tempo dopo essere caduto nuovamente senza riuscire a ripartire: il pilota Gresini si trova a terra una terza volta, cercando di riavviare la sua Ducati. Brutto volo anche per Alex Marquez in Q1: brutte qualifiche per il Gresini.

Per Martin è la pole numero 19 come Barry Sheene e Wayne Gardner.