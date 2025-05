MotoGp, un favoloso Bezzecchi è il re di Gran Bretagna

Immaginifico Bez: si taglia i capelli e divora gli avversari in Inghilterra. Il riminese porta quintali di preziosa gioia nel box di Aprilia una settimana prima dell’Aprilia All Stars del Mwc “Marco Simoncelli”. Marco scattava 10°, per la penalizzazione di tre posizioni data a Morbidelli per una manovra nelle pre qualifiche di venerdì, e centra una bella partenza, anzi una bella al primo via e una discreta al secondo. La direzione gara sospende la corsa dopo due giri per l’olio lasciato in pista dalla Ducati di Morbidelli centrato da Aleix Espargaro. Ne guadagnano i due, che possono ripartire, come i fratelli Alex e Marc Marquez che erano caduti in precedenza. Nel secondo avvio Marco è 10° e inizia presto a conquistare posizioni. La sua cavalcata è splendida e porta la sua Aprilia nera dietro a Quartararo, che ha costruito un vantaggio di 5”. Il viserbese lo riduce a 4”, ma l’aggancio appare difficile. Dopo 12 giri ecco l’imprevisto: la Yamaha del francese resta con l’abbassatore inserito e Fabio si ritira. Massimo Rivola, direttore generale di Aprilia, gli fa sportivamente i complimenti. Nel pre podio Marco, parlando con Zarco e Marc è diretto: “Che botta di cxlo che ho avuto!”. Ma il romagnolo è andato fortissimo, ha lottato per mesi insieme agli uomini di Noale e gli ha portati sul gradino più alto del podio con pieno merito. Era dall’India 2023, il 25 novembre, che Bez non vinceva in MotoGP: quarta perla mondiale per lui. È l`11° vincitore diverso in 11 anni a Silverstone. Per Noale è il 5° successo. Secondo un ottimo Zarco che continua a tenere in alto la Honda. Ducati con la gomma media davanti fatica e Marc batte Morbidelli e Alex Marquez per il 3° in una volata emozionante. A terra Bagnaia nei primi giri. Gara nera per Enea Bastianini, 17° davanti a Lorenzo Savadori (entrambi, insieme a Marini, indagati a fine GP per la pressione degli pneumatici).