MotoGp, un fantastico Bastianini vince la Sprint Race a Silverstone

Enea Bastianini torna sul gradino più alto del podio e finalmente lo fa in una Sprint Race. Il riminese, dopo essersi classificato 3° in griglia, ha un buon avvio e dopo poche curve si mette in scia a Jorge Martin, autore di un super avvio da l4°.

A 5 giri dal termine Bestia attacca due volte lo spagnolo del Prima Pramac ed alla seconda non si può resistere. Secondo Martin che precede l’autore della pole Aleix Espargaro. Cade dopo pochi giri Bagnaia, mentre a poco meno di tre giri dal termine tocca a Marc Marquez, che era quarto in solitaria. Cade alla prima curva Bezzecchi, centrato da un Morbidelli che sbaglia la frenata. Per Marco è necessario un passaggio nel centro medico per una caviglia dolorante, la destra che non riesce a mettere a terra. Quarto Brad Binder, che batte Acosta dopo un contatto fra i due. Enea sale a -55 da Bagnaia, saltando Marc Marquez, e prenota la vittoria nel GP domenicale. Martin sale a -1 da Pecco. Sesto posto per Alex Marquez del Gresini Racing.