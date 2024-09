MotoGp, un Bagnaia da record è il più veloce a Misano, Bastianini e Bezzecchi in Q2

Pecco Bagnaia vince il primo duello a 4 in un 1’30”286, mettendosi dietro nell’ordine Jorge Martin (caduto a 3’ dalla fine), Marc Marquez ed Enea Bastianini, a terra all’ultimo assalto. Il venerdì di Misano rispecchia quasi la classifica del Mondiale. Ottimo quinto per la Yamaha di Fabio Quartararo che sembra godere della cura forlivese di Andrea Dovizioso e del capotecnico degli ingegneri Massimo Bartolini. La Romagna festeggia due piloti in Q2: non solo Bestia ma anche Marco Bezzecchi che con il settimo tempo si mette alle spalle di Franco Morbidelli.

Ultime tre posizioni per la Q2 alle due Aprilia ufficiali di Vinales e Aleix Espargaro tra cui si inserisce Pedro Acosta malgrado un volo al primo turno. Brutta caduta infine per Fabio Di Giannantonio.

Nella sessione del mattino, con la pista ancora bagnata a tratti, il miglior tempo era stato di Marc Marquez in 1’32.082 con la Ducati Gresini a conferma delle sue doti con l’asfalto un po’ infido.