MotoGp, un’altra doppietta di terzi posti: Bezzecchi arriverà carico a Misano

Che bello il duello fra Marc Marquez e Marco Bezzecchi in una MotoGp che “smonta” i suoi piloti come un bambino dispettoso con i suoi giocattoli. Lo spagnolo e il viserbese, nelle ultime due gare dopo la pausa estiva (quelle in Gran Bretagna e ad Aragon), hanno mostrato velocità, determinazione, consistenza e capacità di fare calcoli. Marquez a Silverstone ha faticato oltre misura, ma ha portato a casa punti importanti, anche se pochi, poi ha attaccato con grande forza di volontà ad Aragon, perché sapeva che era un “suo” tracciato, uno di quei circuiti dove il suo talento brilla di più, come dimostrano le 8 vittorie in carriera. Bez ha stretto i denti sia a Silverstone, dove Aprilia era superiore ma le sue condizioni non gli permettevano di sfidare alla pari i colleghi di marchio, poi ad Aragon, dove Marc era più veloce, e si è portato a casa 4 terzi posti fra Sprint e Gp della domenica, avvicinandosi a quella vetta dalla quale 4 gare dissennate lo avevano allontanato.