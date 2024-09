MotoGp, troppo fango a Misano: venerdì il biglietto per il prato vale per la tribuna coperta

Si accende il semaforo verde del Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna. Dalle 9 le moto saranno in pista per avviare la giornata tradizionalmente dedicata alle prove libere. A due settimane dalle sfide nelle scorse gare sempre nella Motor Valley, il Marco Simoncelli offre una ghiotta opportunità ai piloti di misurarsi alla ricerca di conferme e rivincite e a ‘Pecco’ Bagnaia di festeggiare la centesima gara nella classe regina.

Cosa cambia per il pubblico

Il maltempo che ha colpito le aree interne della Romagna coinvolge emotivamente tutto il mondo della MotoGP che non mancherà nel weekend di esprimere vicinanza e solidarietà.

La Provincia di Rimini fortunatamente è stata risparmiata dai fenomeni alluvionali, ma le piogge copiose rendono necessari alcuni accorgimenti per i prossimi giorni.

Tutti in tribuna coperta

Tutti i possessori di biglietti di Prato 1 e Prato 2 saranno indirizzati verso le tribune coperte A-B-C con ingresso da via Kato. Questo per tutelare i fans e le condizioni dei terreni per consentire in queste ore, nelle quali la pioggia da previsioni meteo diminuirà fino ad esaurirsi nella giornata di domani, di tornare ad una condizione accettabile.

L’opportunità è estesa anche a coloro che hanno biglietti di tribune scoperte e fino ad esaurimento posti l’impianto accoglierà tutti al coperto.

Per i parcheggi, chi viene dalla zona mare potrà usufruirne nelle zone di via Simoncelli e della zona artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santamonica.

Il programma del venerdì

09:00-09:35 Moto3™ Free Practice

09:50-10:30 Moto2™ Free Practice

10:45-11:30 MotoGP™ Free Practice 1

13:15-13:50 Moto3™ Practice 1

14:05-14:45 Moto2™ Practice 1

15:00-16:00 MotoGP™ Practice