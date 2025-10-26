MotoGp: trionfo Gresini con Alex Marquez, Bastianini buon settimo, Bezzecchi fuori dai dieci ma torna terzo assoluto

Moto
Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia
Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia

Alex Marquez vince in Malesia di forza e chiude il mondiale al asecondo posto. Lo spagnolo accompagna il Bk8 Gresini di Faenza a vincere il titolo di miglior squadra indipendente. Alex salta Pecco Bagnaia dopo alcuni giri e vola a vincere. Sfortunato Pecco che lotta con Pedro Acosta a lungo, con reciproci bei sorpassi, poi cede anche a Joan Mir, nel finale, quando si deve ritirare per la gomma posteriore bucata. Bene Ktm e Honda, sul podio con un ottimo Acosta, che cerca ancora il primo successo, e Mir, che resiste all’assalto finale di un ottimo Morbidelli, precedendo a sua volta Quartararo e Di Giannantonio. Ritiro per Aldeguer, che scivola a pochi giri dal termine.. Ottima rimonta per Enea Bastianini che chiude 7° precedendo un gruppetto agguerrito formato anche da Luca Marini, Brad Binder, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Bez appare in difficoltà nel finale, ma con l’11° guadagna 5 punti su Bagnaia nella sfida per il terzo posto assoluto. Sedicesimo Lorenzo Savadori, appena fuori dalla zona punti per un pelo, che batte gli altri collaudatori Michele Pirro e Augusto Fernandez.

