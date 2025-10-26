MotoGp: trionfo Gresini con Alex Marquez, Bastianini buon settimo, Bezzecchi fuori dai dieci ma torna terzo assoluto

Alex Marquez vince in Malesia di forza e chiude il mondiale al asecondo posto. Lo spagnolo accompagna il Bk8 Gresini di Faenza a vincere il titolo di miglior squadra indipendente. Alex salta Pecco Bagnaia dopo alcuni giri e vola a vincere. Sfortunato Pecco che lotta con Pedro Acosta a lungo, con reciproci bei sorpassi, poi cede anche a Joan Mir, nel finale, quando si deve ritirare per la gomma posteriore bucata. Bene Ktm e Honda, sul podio con un ottimo Acosta, che cerca ancora il primo successo, e Mir, che resiste all’assalto finale di un ottimo Morbidelli, precedendo a sua volta Quartararo e Di Giannantonio. Ritiro per Aldeguer, che scivola a pochi giri dal termine.. Ottima rimonta per Enea Bastianini che chiude 7° precedendo un gruppetto agguerrito formato anche da Luca Marini, Brad Binder, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Bez appare in difficoltà nel finale, ma con l’11° guadagna 5 punti su Bagnaia nella sfida per il terzo posto assoluto. Sedicesimo Lorenzo Savadori, appena fuori dalla zona punti per un pelo, che batte gli altri collaudatori Michele Pirro e Augusto Fernandez.