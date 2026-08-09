MotoGp: trionfa Fernandez su Martin, eroico podio per Bezzecchi

SILVERSTONE. Raul Fernandez si prende il riscatto dopo l’errore di sabato, con un gp perfetto, Jorge Martin, dopo un avvio rallentato per l’abbassatore che non si sgancia alla prima curva (stesso problema per Ai Ogura), fa una grande rimonta, mentre un Marco Bezzecchi tutto cuore con tanta voglia di battersi difende il 3° posto dal ritorno di Alex Marquez. La Ducati si mangia le gomme, ma l’alfiere del Bk8Gresini sa usarle al meglio. Con un avvio attento, inizia a recuperare, fino a saltare il viserbese. Un lungo, mentre è 3°, gli fa perdere terreno, ma dopo aver ripassato suo fratello e Pedro Acosta, torna in scia a Bez negli ultimi 4 giri. Qui Marco dà sfoggio di tutta la sua grinta e a suon di giri veloci riesce a resistere all’assedio, prendendosi il secondo podio dopo quello di sabato. Dopo due mesi sfortunati, il primo con tante delusioni in pista, il secondo per il dolore di due operazioni e della riabilitazione, lo scorpione viserbese trova la forza della disperazione per portare a termine la gara e tenersi il 3° gradino del podio. Per Aprilia è podio monopolizzato con un super Raul Fernandez a dettare legge, e primi tre posti anche in classifica mondiale con Martin a 240, Bez a -31, Ogura a -37 (un ritiro per il giapponese che cade mentre è 7° a metà gara), e Marc Marquez a -40. Il campione del mondo non capisce come gestire al meglio le gomme qui e chiude 7°: Alex fa nettamente meglio ed anche Fabio di Giannantonio, che dopo una brutta partenza, nel finale arriva in scia ad Acosta 5°, dimostrandosi più a suo agio. Delusione per Bastianini, a terra mentre è 14° dopo aver saltato Lecuona al quarto giro: troppa fretta forse per lui, poi cadono lo stesso Lecuona, Bagnaia, davvero in difficoltà, e Ogura. Al primi giri a terra Mir e Rins per un contatto. Nono posto per Luca Marini e solo 11° Franco Morbidelli, a lungo vicino a Diggia ma poi in calo nel finale.