MotoGp, tra Bezzecchi e Bastianini sarà derby per l’Aprilia?

Aleix Espargaro saluta la compagnia a fine anno ed Enea Bastianini o Marco Bezzecchi potrebbero essere i sostituti. Ieri, in Spagna, “El capitan”, che ha contribuito a portare Aprilia al vertice della MotoGp, tra le lacrime ha tolto le riserve sul suo futuro. Saluta un grande professionista che, con determinazione e disciplina, è riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio e a giocarsela con i campioni più talentuosi.

Adesso bisognerà attendere un paio di settimane per conoscere i piani di Ducati, ma il sellino libero all’Aprilia potrebbe invogliare i due romagnoli visto che a Borgo Panigale si lascino scappare l’attuale leader del mondiale. I vertici bolognesi non hanno gradito l’ultimatum di Jorge, ma è un dato di fatto che sia il migliore nella Sprint race e che i due attuali piloti ufficiali siano fra i peggiori. Il solco fra i tre in classifica l’ha scavato proprio la gara del sabato. Senza la Race, Martin avrebbe 79 punti, contro i 77 di Bagnaia e i 71 di Bastianini. Nelle gare del sabato, Martin ha raccolto 50 punti, tre vittorie e due terzi posti, mentre Enea 18 e Pecco 14, senza vedere il podio.

Il secondo migliore della Sprint è Marc Marquez, con 36 punti e tre secondi posti, mentre nella gara della domenica ha solo 53 punti, ma nelle ultime due gare ne ha portati a casa 40, con due secondi posti e paga ben due zero. Insomma sia Enea che Pecco sono “zoppi” al sabato.

Dorna ha organizzato una conferenza stampa “piccante”, con 4 piloti presenti: Bagnaia, Bastianini, Martin e Marc Marquez. «Deciderò il mio futuro, non attendo solo la risposta di Ducati - ha tuonato Martin - ma ho tante case costruttrici che mi hanno cercato e sono lieto di questo». Marc ha ribadito: «Ho ben chiaro quello che mi serve e quello che devo fare il prossimo anno».

Quindi Enea Bastianini ha aperto ad Aprilia: «Ducati deve prendere una decisione difficile perché siamo tutti al vertice. Mi sento bene, sono migliorato tanto. Vorrei essere pilota Factory anche nel 2025 ma conosco il livello di Jorge e Marc. L’alternativa? L’Aprilia ha fatto grandi progressi e potrebbe essere una buona scelta: vedremo».

Barcellona è quel tracciato che l’anno scorso vide alla prima curva l’incidente provocato da un errore di Bastianini, poi con la terribile carambola di Bagnaia col gruppo a evitarlo. Dopo gli errori in Francia, è atteso al riscatto Bezzecchi. «Ci aspettano due settimane impegnative - ha spiegato Marco parlando anche del Mugello - ma su due piste molto belle. Il tratto finale di Barcellona è una sequenza di curve unica».

Domani alle 15 la Sprint race, domenica le gare: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGp.

