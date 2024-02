MotoGp, Test a Sepang: Bagnaia chiude la tre giorni davanti a tutti. Ottimo 3° posto per Bastianini, Marc Marquez è 6°, Bezzecchi appena 17°

Dominio Ducati nei test di Sepang che hanno di fatto aperto la stagione 2024 della MotoGp. La tre giorni si è appena conclusa con il due volte campione del Mondo, Pecco Bagnaia, che ha fatto registrare un tempo sensazionale: 1’56”682, che rappresenta il nuovo record della pista. Alle spalle del torinese della Ducati ufficiale c’è, come nell’ultima classifica del Mondiale, Jorge Martin del team Pramac, staccato di 172 millesimi, mentre ottimo terzo il riminese Enea Bastianini (a 0”233), compagno di team doi Bagnaia. Ottime anche le due Ducati del team Gresini, con Alex Marquez (4° in 1’56”938) che ha fatto meglio del fratello Marc (6° con 1’57”270). Tra i fratelli, la prima moto non Ducati, l’Aprilia di Espargaró. Male Marco Bezzecchi, che ha chiuso con il 17° tempo.

Prossimo appuntamento, la due giorni di test a Losail, in programma il 19 e il 20 febbraio. Proprio da qui poi inizierà il campionato 2024 con il Gp del Qatar, previsto da venerdì 8 a domenica 10 marzo.