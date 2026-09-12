MotoGp, temporale all’alba su Misano mentre il ballo di Bezzecchi funziona: “Ma la moto si muove tanto”

Giove Pluvio saluta i piloti della MotoGp. Uno scroscio potente d’acqua ha inondato il Misano World Circuit dalle 6.10 alle 6.40 e rendendola, con grande probabilità con un grip inferiore rispetto a venerdì. Visto che le Q1 inizieranno alle 10.50, Marco Bezzecchi e soci dovranno vedersela con un asfalto mutato e prevarrà chi saprà adattarsi più velocemente a linee di passaggio che si asciugano. Un terreno che solitamente premia piloti come Marc Marquez e Johann Zarco. Anche Bez ha dimostrato in passato di adattarsi bene a un asfalto che si asciuga.