MotoGp, super Bezzecchi vince il quinto Gp di fila e torna in vetta al mondiale

AUSTIN. Marco Bezzecchi si prende il cappello da cow boy e si trasforma nel pistolero perfetto della MotoGp. Lo scorpione di Viserba centra la quinta vittoria di fila, la terza di questa stagione, senza lasciare nemmeno un giro in testa agli avversari: 121 tornate tutte sue, con precedente record di Jorge Lorenzo fissato a 103. Prova a levargli questo primato Pedro Acosta: un fulmine al via, ma Marco approfitta di un largo dello spagnolo in un tornante e lo infila, senza lasciargli chiudere il giro al comando. I due si toccano pure e la nera RSGP numero 72 perde due alette del codone. Non contano! Nulla ferma questo Bez, che il sabato sbaglia quasi sempre nella Sprint, ma domenica si prende il bottino pieno. Nel finale Jorge Martin conquista il 2° posto e prova a raggiungere Marco, ma può solo accomodarsi al 2° sul podio e in classifica a -4 dal romagnolo. Bravissimo Acosta, che si prende il podio perso sabato per la pressione irregolare delle gomme. Miglior ducatista è un buon Fabio Di Giannantonio, 4° con la GP26 del Pertamina VR46 con la livrea bellissima disegnata da Aldo Drudi per l’occasione. Marc Marquez è 5° in rimonta dal 12° in cui era sceso dopo il long lap penalty scontato per l’incidente con Diggia sabato. Il nove volte campione del mondo deve lottare nel finale con un grandissimo Enea Bastianini che, dopo il 3° della Sprint, prende un 6° brillante. Negli ultimi passaggi grande calo di Pecco Bagnaia che da 5° piomba al 10° in tre tornate, saltato anche da Alex Marquez, 7° per il Bk8Gresini, Raul Fernandez e Luca Marini. Per Fermin Aldeguer, altro pilota del team faentino, un 11° con Franco Morbidelli 14°.