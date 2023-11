MotoGp, subito tensione e polemiche: Martin in Q2 con Bezzecchi, Bagnaia dovrà fare la Q1 con Bastianini

Supertensione a Valencia con Jorge Martin che tallona sempre Pecco Bagnaia per innervosirlo. Risultato: il capoclassifica 14° e Martin 2°. “È legittimo e ridicolo ciò che fa Martin - ha commentato Davide Tardozzi, fra i dirigenti del Lenovo Ducati - ma non ci preoccupa. Lo critico come facevo con Marc Marquez. Quello a cui pensiamo sono le difficoltà di Pecco su cui dobbiamo lavorare. Il marcamento a uomo non credo sia da mondiale MotoGp “. La tensione da derby fra Pramac, già campione del mondo team MotoGP con anche Zarco 3°, e team ufficiale Lenovo è già altissima. la pole con super record di Maverick Vinales, capace di 1’29”142 è passata in secondo piano, così come il 4° tempo di Fabio Di Giannantonio che continua ad essere fortissimo con il Gresini Racing. Marco Bezzecchi, malgrado una caduta a inizio turno, è 5° in 1’29”396 seguito da Brad Binder, Marc Marquez, Raul Fernandez, Miller, caduto pure lui, e Aleix Espargaro, malgrado l’infortunio di Losail. Tre Aprilia nei dieci, con Lorenzo Savadori, sostituto dell’infortunato Oliveira, 20° in 1’39”795. Chissà che il marchio di Noale non sparisca al sabato dopo venerdì importanti come accaduto diverse volte. Enea Bastianini è fuori per un soffio 11° in 1’29”537, a precedere Alex Marquez e le Yamaha di Quartararo e Morbidelli. Domani mattina, in Q1, Enea dovrà fare gioco di squadra per Pecco, altrimenti Bagnaia rischia di partire indietro in griglia e di arrivare al Gp della domenica con molti meno punti di vantaggio rispetto ai 21 attuali.