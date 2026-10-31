MotoGp, Sprint Race: in Malesia, Bezzecchi si prende il 3° posto alle spalle di Acosta e Marc Marquez

Pedro Acosta vince alla grande la Sprint di Sepang, arrivando sotto la bandiera a scacchi prima del diluvio. Con lui sul podio Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Si parte ed Alex Marquez vola a terra mentre è al comando, al terzo giro. L’alfiere del Bk8 Gresini partiva dalla pole e paga poche gocce cadute in gara. Ad approfittarne è Ai Ogura, aggressivo al via, che va a prendere la prima posizione e prova ad allungare. Nel finale, però, su di lui piombano gli altri. Acosta, pressato da Marc Marquez, attacca Ogura e passa al comando. Ora c’è un po’ di pioggia ed il giapponese perde sicurezza cedendo anche a Marc Marquez e a Bezzecchi, che va a conquistare un bel podio. Il romagnolo era partito guardingo ed è poi venuto fuori nel finale. Ora Bezzecchi è a -52 dal leader del mondiale Marquez, che allunga a +19 su Martin assente. «E’ stato difficile soprattutto nei primi giri - commenta Marco Bezzecchi - mi sono stabilizzato al 5° posto e ho pensato di recuperare nel finale. È arrivata poi la pioggia e ha complicato tutto per tutti. Comunque sono riuscito a salire sul podio e per questo sono contento».

Nono posto per Bastianini, che nel finale ha perso due posizioni. Tra gli altri italiani, 5° Di Giannantonio, dietro ad Ogura e davanti a Bagnaia.