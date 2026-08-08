MotoGp, Sprint Race Gp di Gran Bretagna: un commovente Bezzecchi è 3° alle spalle di Martin e Ogura

Jorge Martin non sbaglia nulla e si gode la vittoria nella Sprint race, mentre un Marco Bezzecchi tutto cuore sale sul podio, centrando il 3° posto. Fra i due compagni di team, ecco Ai Ogura per un podio tutto Aprilia con Raul Fernandez che cade nelle prime battute, mentre è 6°, togliendo un possibile poker a Noale. E’ Alex Marquez del Bk8Gresini il miglior pilota Ducati, mentre Di Giannantonio e Marc Marquez, protagonisti della lotta al vertice nella prima parte di gara, calano da metà gara in poi. Sotto la bandiera chiuso al 5° posto l’italiano e, addirittura, al 9° lo spagnolo, in grande difficoltà e superato anche da Acosta, Mir e Morbidelli.

Piange di gioia e sofferenza Bez a fine gara. Al primo giro il viserbese salta Marc e si tocca con lo spagnolo, che lo ripassa in poche curve e poi gli fa perdere il contatto con i primi tre (Martin, Ogura e Di Giannantonio). Quando il romagnolo salta la rossa Ducati 93 siamo al 5° giro: subito Bezzecchi si mette in caccia del 3° posto, che conquista a pochi giri del termine. “È stato un periodo difficile - dice commosso il romagnolo - ed è bellissimo tornare a divertirmi sulla moto. È difficile spiegare cosa provo in questo momento, ma voglio dire grazie a chi mi è stato vicino e mi ha aiutato”. In classifica Bezzecchi sale a 193, a -27 dal leader Martin, e torna al 3° posto alle spalle di Ogura (203) e scavalcando Marc Marquez (191).

Poca gloria per Enea Bastianini, che in Q1 continua a faticare troppo: è scattato dal 18° posto in griglia e ha chiuso 15°. Sabato da dimenticare per Pecco Bagnaia: 19°.