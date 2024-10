Motogp, sorpresa Binder nelle libere, Bastianini quinto dopo una rovinosa caduta

La seconda sessione di prove libere in Giappone per una volta regala una sorpresa. Per una volta, davanti a tutti non c’è una Ducati ma la Ktm di Brad Binder. Miglior crono per il sudafricano il sella alla moto austriaca, davanti a Marc Marquez con la Gp23 del team Gresini. Poi lo spagnolo Jorge Martin leader del mondiale, che precede un’altra Ktm: la guida il rookie dell’anno, Acosta. Quindi Bastianini (a 0.169), vittima di una rovinosa caduta a metà sessione, l’Aprilia di Vinales. Pecco Bagnaia è solo 7°, il ritardo sul giro secco dal migliore è di 318 millesimi. Decimo tempo per Marco Bezzecchi a 0.773.