MotoGp, sorpresa Bagnaia: è in pole a Sepang

Ma toh! Riecco Pecco Bagnaia: nuova pole, la terza nel 2025 per il tre volte campione del mondo. In Malesia il numero 63 chiude in 1’57”001 e mette dietro tutti. Incredibile Pecco che, dopo il solito venerdì negativo trova un grande risultato che qualcosa ci dice: con questa GP25 sa vincere, ma metterla a punto non è semplice e, nel paragone con Marc Marquez, il pilota è andato in crisi. A fine turno, nel box, le telecamere di Sky “rubano” uno scambio di parole fra lui e il capotecnico Luigi Dall’Igna: “non ti ho visto al parc fermé” dice il pilota abbracciando Gigi , “ti ho cercato con lo sguardo e non ti ho visto”, come a dire: “non eri a festeggiarmi “, e la replica di Dall’Igna è stata : “sono restato ai box per portarmi avanti con il lavoro”, quasi a giustificarsi. Sarà, ma sembra l’appunto acido di un innamorato che si sente poco considerato. Ci sembra un po’ un Pecco “Lagnaia”. Bello questo Bagnaia, che passa dalla Q1 con il 2° dietro a un Fermin Aldeguer che scivola due volte, una in pista e l’altra nel box. Entrambi hanno solo una gomma disponibile e Pecco se la gioca quando la pista è vuota, mentre gli altri sono ai box dopo aver usato la loro prima e montano la seconda. Cade Pedro Acosta, che era primo, pole di Quartararo, ma vengono saltati non solo da Pecco, in prima fila si issano altre due Ducati: il solito bravissimo Alex Marquez, Bk8 Gresini, e un ottimo Franco Morbidelli, Pertamina VR46, proprio davanti a Quartararo e Acosta, con Aldeguer a chiudere la seconda fila, sempre per il team di Faenza, e con l’altro pilota di Vale, Diggia, 8° dietro alla Honda di Mir. Ducati torna in vetta! Terza fila anche per Zarco, con Rins, Miller e Pol Espargaro in quarta. Solo 14° Bez dietro a Marini e davanti a Raul Fernandez. Per il viserbese la Sprint Race (scatta oggi alle 9) è in salita. Salitissima per Enea Bastianini, solo 19°, per Lorenzo Savadori 21° e per Michele Pirro 22°. Per loro la possibilità di prendere punti e rimontare è più solida domani.