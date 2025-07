MotoGp, Solo l’imbattibile Marc Marquez davanti a Bezzecchi a Brno. Bastianini a terra mentre era 4°

Marc Marquez batte Marco Bezzecchi e porta il suo vantaggio in classifica a 120 punti: difficile pensare che il titolo 2025 non sia del #93 della Ducati. In seconda posizione resta il fratello Alex che qui non è apparso in gran forma, anche a causa di un infortunio alla mano sinistra. L’alfiere del Bk8Gresini oggi in gara è caduto travolgendo Mir, per la terza volta in stagione eliminato dall’errore di un avversario. Sul podio alla destra di Marc Marquez un ottimo Bezzecchi: il romagnolo nei primi giri salta Quartararo e i due piloti Ducati Lenovo, anche Bagnaia oltre a Marquez, portandosi al comando. Poi, però, non può sul contrattacco di Marc. Alla fine si difende bene dal tentativo di Pedro Acosta, che finisce al 3° posto davanti a un Pecco Bagnaia ancora deludente a cui non basta una buona ultima parte di gara per salire sul podio. Podio numero 4 nelle ultime 6 gare per Bez, che scavalca in classifica generale la coppia del Pertamina VR46 composta da Fabio Di Giannantonio, che non combina nulla, e Franco Morbidelli, assente per infortunio. Aprilia brinda al 5° di Raul Fernandez e anche con Jorge Martin, autore di una prova convincente e accompagnato da Massimo Rivola e Antonio Boselli sotto il podio a celebrare Bez. Peccato per Enea Bastianini, caduto mentre era 4° e dopo aver passato Raul Fernandez, Quartararo e Bagnaia. Il riminese ha trovato l’intesa con Ktm e questo è un dato più importante del risultato.