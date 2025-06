MotoGp: solito dominio dei fratelli Marquez, Bezzecchi buon quinto

Pecco Bagnaia frena Marc e Alex Marquez per sei fantastici giri, ricchi di spettacolari sorpassi fra i tre, poi deve inchinarsi e subire la beffa del sorpasso finale di Fabio Di Giannantonio che gli strappa il podio all’ultimo. Medaglia di legno dura da digerire nella “sua” Mugello. Marc, che qui ha centrato centesima pole position e 93esima vittoria in carriera appare inarrestabile. Benissimo fa Alex, che porta il Bk8 Gresini Racing ad un altro, importante, 2° posto. Gran gara di Marco Bezzecchi che chiude 5° e primo dei non ducatisti con la sua Aprilia. Gli dà un “aiutino” Franco Morbidelli che tocca e stende un ottimo Maverick Vinales (Ktm) mentre lottano per il 4° gradino, poi sbaglia il long lap penalty che gli è stato comminato dalla direzione di gara, e ne deve fare un secondo, chiudendo 6°. Seguono Raul Fernandez, Acosta, Binder’ e Ai Ogura, con Fermin Aldeguer 12° in rimonta, Enea Bastianini caduto al primo giro e Lorenzo Savadori 17°, con un calo finale.